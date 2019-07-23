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Партия Зеленского анонсировала новые выборы 

Lenta.ru + ещё 138 26 минут назад
Фото: Zoya Shu / AP
Следующие выборы на Украине могут пройти уже в 2020 году. С таким заявлением в эфире телеканала ICTV выступил лидер партии власти «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Речь идет о выборах местных органов самоуправления. При этом политик подчеркнул, что многое, в том числе и проведение голосования, будет зависеть от местной власти. По его словам, в стране есть множество примеров того, как неэффективно работают органы власти на местном уровне, особо отметив факты коррупции и разворовывания поступивших из центра в регионы средств.
При этом он также не исключил, что выборы смогут пройти даже раньше, в 2019 году, отметив, что «время покажет». По его словам, команда президента Зеленского будет действовать «в рамках действующего законодательства».
Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что в президентском Офисе планируют провести местные выборы в максимально короткие сроки. Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.
Выборы в украинский парламент состоялись 21 июля. Итоговая явка составила 49,84 процента избирателей. По итогам обработки 90 процентов бюллетеней партия Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать однопартийное большинство, получив 253 из 450 мандатов. Помимо партии власти в парламент также проходят партии Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь», бывшего президента Украина Петра Порошенко «Европейская солидарность», депутата Юлии Тимошенко «Батькивщина» и лидера музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос».
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Украина , В мире , Политика , Выборы на Украине , Санкции , Выборы в Москве , Виктор Медведчук , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Дмитрий Разумков , Святослав Вакарчук , Верховная Рада
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