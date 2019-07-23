Партия Зеленского анонсировала новые выборы

Следующие выборы на Украине могут пройти уже в 2020 году. С таким заявлением в эфире телеканала ICTV выступил лидер партии власти «Слуга народа» Дмитрий Разумков

Речь идет о выборах местных органов самоуправления. При этом политик подчеркнул, что многое, в том числе и проведение голосования, будет зависеть от местной власти. По его словам, в стране есть множество примеров того, как неэффективно работают органы власти на местном уровне, особо отметив факты коррупции и разворовывания поступивших из центра в регионы средств.

При этом он также не исключил, что выборы смогут пройти даже раньше, в 2019 году, отметив, что «время покажет». По его словам, команда президента Зеленского будет действовать «в рамках действующего законодательства».