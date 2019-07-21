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После отравления на свадьбе на Украине более 30 человек остаются в больнице 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Более 30 человек, в том числе пятеро детей, остаются в больнице после отравления на свадьбе в Ровенской области, сообщила в воскресенье Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС сообщила, что 39 человек попали в больницу с отравлением. Позже число отравившихся увеличилось до 84. Областной лабораторный центр сообщил, что предварительной причиной отравления стала сальмонелла.
"По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 21 июля в Здолбуновской районной больнице с признаками пищевого отравления остаются 32 человека (из них 5 детей), находившихся на свадьбе в кафе "Гурман" в городе Мизоч Здолбуновского района", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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