Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сфальсифицировать выборы попытались на Украине 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Донецкой области члены комиссии подписали незаполненные бланки протоколов с итогами результатов голосования и планировали их подсунуть в ящики для голосования. Об этом сообщает "112 Украина".
Уточняется, что инцидент произошел в школе г. Бахмут. Члены комиссии могли в любой момент вписать нужные им фамилии кандидатов и название партии в бланки и сдать их. Как отмечается, они залили чернилами подписанные протоколы, чтобы скрыть следы преступления.
В настоящее время в отношение них уже открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК Украины. Причастным к деянию грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
"Газета.Ru" следит за голосованием на Украине в режиме онлайн.
Газета.Ru: последние новости
Ляшко и Мосийчук пытали заключенных секретной тюрьмы, сообщили СМИ ЦИК назвал данные по явке на выборах в Раду Зеленский поставил точку в споре с Парубием
Украина , В мире , Конфликты , Газета.Ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель предупредила Россию135
Путин дал обещание Асаду142
Украинские военные подорвались у Счастья100
Мазохизм. В РФ ответили на обвинения по танкеру163
Зеленский рассказал о будущем премьере Украины
Видео
05:04
Грузия столкнулась с новой проблемой из-за России
В мире Кавказ
00:49
Украинские военные подорвались у Счастья
В мире Украина
03:47
Меркель предупредила Россию
Политика В мире
00:59
Шэрон Стоун рассказала об инсульте
Шоу-бизнес
10:28
Войска России в Чернобыле? Минск внес ясность
Армия Войска
00:55
Путин дал обещание Асаду
Политика Ближний Восток
00:41
Фатальная ошибка. Доверие Киева к Германии подорвано
В мире Украина
00:59
Пьяный чиновник устроил драку и поплатился
Происшествия
01:02
Мазохизм. В РФ ответили на обвинения по танкеру
Политика США
03:31
Насильников россиянки в Барселоне отпустили
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение