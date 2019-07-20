Азаров сравнил украинцев с аквариумными рыбками

Экс-премьер Украины назвал украинцев аквариумными рыбками.

Бывший премьер страны Николай Азаров заявил, что киевский режим уже больше 5 лет искажает реальность и держит население в «аквариуме», подавая ему дозированную и абсолютно лживую информацию.

«Киевский режим в своем намерении оградить население от любой правдивой информации убивает, сажает в тюрьмы, «выжимает» из страны всех, кто не согласен с его генеральной линией на создание в Украине атмосферы ненависти и страха», — пишет Азаров в авторской колонке на сайте Украина.ру

СБУ. По словам политика, страна являет собой банановую республику, а власти «дошли до маразма», запрещая интернет, книги, фильмы и въезды в страну. При этом дико выглядит то, что действия нацистов по запугиванию населения поддерживают карательные органы МВД

Ранее Азаров заявил, что Украина не может обойтись без России как торгового партнера.

Николай Азаров был премьер-министром в 2010-14 годы.