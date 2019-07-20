Азаров сравнил украинцев с аквариумными рыбками 

Экс-премьер Украины назвал украинцев аквариумными рыбками.
Бывший премьер страны Николай Азаров заявил, что киевский режим уже больше 5 лет искажает реальность и держит население в «аквариуме», подавая ему дозированную и абсолютно лживую информацию.
«Киевский режим в своем намерении оградить население от любой правдивой информации убивает, сажает в тюрьмы, «выжимает» из страны всех, кто не согласен с его генеральной линией на создание в Украине атмосферы ненависти и страха», — пишет Азаров в авторской колонке на сайте Украина.ру
По словам политика, страна являет собой банановую республику, а власти «дошли до маразма», запрещая интернет, книги, фильмы и въезды в страну. При этом дико выглядит то, что действия нацистов по запугиванию населения поддерживают карательные органы МВД и СБУ.
Ранее Азаров заявил, что Украина не может обойтись без России как торгового партнера.
Николай Азаров был премьер-министром в 2010-14 годы.