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«День тишины» наступил на Украине перед выборами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 24 20 июля 2019
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В субботу на Украине наступил «день тишины» — перед днем голосования на парламентских выборах в стране полностью запрещена предвыборная агитация, сообщают информационные агентства.
Выборы проходят по смешанной системе, проходной барьер в Верховную раду для партий — 5%. Участвуют 22 партии, передает РИА «Новости».
Соцопросы предсказывают, что в парламент пройдут президентская партия «Слуга народа», партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», партия бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность», «Голос» музыканта Святослава Вакарчука и «Батькивщина».
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Украина , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Святослав Вакарчук , Верховная Рада , РИА Новости
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