Журналиста на террориста. Киев предложил «равноценный» обмен

Кажется, вернулись времена старого, хоть и не совсем доброго, товарообмена лицом. Логично, раз есть занавес и кругом говорят о холодной войне. Пора искать речку и мост, где такие обмены можно было бы совершить. По крайней мере, Украина к такому мосту подошла. Не без традиционно крепкой хитрости начального уровня и лукавой простоты.

Президент страны Владимир Зеленский предложил обменять руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова. Так и сказал:

"Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова".

Мол, видите, какая добрая воля. Очень нелегки первые шаги, но если что — мы-то готовы, мячик теперь у вас.

Когда все просто — это хорошо. Особенно если не вникать в детали. Адвокат Вышинского почему-то называет эти высказывания информационным вбросом (хорошо вбросили — с самого верхнего этажа) и что нужны какие-то юридические основания. Ну юристам, понятно, нужны. Но когда арестовывали Вышинского, они нужны не были. Так и зачем их искать для обмена? Тут логику украинских властей понять можно. Понять — соглашаться необязательно.

Вышинский обвиняется в госизмене. Но был арестован в связи с профессиональной деятельностью. Какой деятельностью — Родине изменять? Нет, заниматься журналистикой. Господин Сенцов, как потом все узнали, режиссер, арестован был не за профессиональную деятельность. Не за плохой фильм или домогательства к начинающим актрисам, а за организацию терактов. Как вам этот простой и лукавый украинский заход на "равноценный" обмен?

Спасибо, что вежливо — "если вы хотите". Предыдущая власть была настойчивее в требованиях и неразборчивее в этикете. Впрочем, главное слово — "была". Намерения нынешней украинской власти (пусть и в предвыборное время) двигаться к миру — можно только приветствовать. Только давайте не будем делать большие глаза.

И, кстати, господин Зеленский, а что — Сенцов теперь важнее моряков?