Зеленский объяснил появление в красных плавках перед украинцами

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он и сотрудники его офиса искупались на общественном пляже. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.

По словам главы государства, таким образом он демонстрирует желание быть «ближе к людям». «Я в начале самом говорил, что я иду в политику, но хочу остаться человеком. Чего люди хотят? Я вышел в Одессе в красных шортах: как так — 8.30 утра, а они в море купаются? А как вы хотите?» — удивился украинский лидер реакции на его поступок.

Зеленский пояснил, что не собирается становиться «Вовой-инкогнито» и ездить на Мальдивы, как его предшественник на президентском посту Петр Порошенко

14 июля стало известно, что во время визита в Одессу глава государства искупался в Черном море. На кадрах Зеленский в красных плавках спускается в море вместе с главой президентского офиса Андреем Богданом и другими членами команды. Один из прохожих поблагодарил политика и сказал: «Дожили до светлого дня. Президента видим!» Отмечалось, что отдыхающих не разгоняли специально перед визитом президента.

В том же месяце украинский президент пробежался под струями фонтана во время визита в Мариуполь.