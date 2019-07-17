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Зеленский объяснил появление в красных плавках перед украинцами 

Lenta.ru + ещё 4 48 минут назад
Фото: Lenta.ru
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему он и сотрудники его офиса искупались на общественном пляже. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на его YouTube-канале.
По словам главы государства, таким образом он демонстрирует желание быть «ближе к людям». «Я в начале самом говорил, что я иду в политику, но хочу остаться человеком. Чего люди хотят? Я вышел в Одессе в красных шортах: как так — 8.30 утра, а они в море купаются? А как вы хотите?» — удивился украинский лидер реакции на его поступок.
Зеленский пояснил, что не собирается становиться «Вовой-инкогнито» и ездить на Мальдивы, как его предшественник на президентском посту Петр Порошенко.
14 июля стало известно, что во время визита в Одессу глава государства искупался в Черном море. На кадрах Зеленский в красных плавках спускается в море вместе с главой президентского офиса Андреем Богданом и другими членами команды. Один из прохожих поблагодарил политика и сказал: «Дожили до светлого дня. Президента видим!» Отмечалось, что отдыхающих не разгоняли специально перед визитом президента.
В том же месяце украинский президент пробежался под струями фонтана во время визита в Мариуполь.
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Комментарии
Украина , В мире , Андрей Богдан , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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