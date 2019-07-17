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Зеленский рассказал, что его убеждали не звонить Путину 

РИА Новости 43 минуты назад
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, несмотря на увещевания "партнеров Украины", потому что это в интересах украинских граждан.
"Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан", — заявил Зеленский в видео, которое выложено на его канале YouTube.
По его словам, "мы должны благодарить наших партнеров, но в то же время иметь свое мнение".
" Поэтому, я позвонил Путину. Все пугали меня этим разговором. Я говорил о наших людях. Чего бояться, когда правда на твоей стороне", — сказал он.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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