Украинский президент Владимир Зеленский заявил, позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, несмотря на увещевания "партнеров Украины", потому что это в интересах украинских граждан.
"Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан", — заявил Зеленский в видео, которое выложено на его канале YouTube.
По его словам, "мы должны благодарить наших партнеров, но в то же время иметь свое мнение".
" Поэтому, я позвонил Путину. Все пугали меня этим разговором. Я говорил о наших людях. Чего бояться, когда правда на твоей стороне", — сказал он.