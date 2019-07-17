Зеленский рассказал, что его убеждали не звонить Путину

"Все, скажем так, партнеры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан", — заявил Зеленский в видео, которое выложено на его канале YouTube.

По его словам, "мы должны благодарить наших партнеров, но в то же время иметь свое мнение".