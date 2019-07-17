Донбасс предложил Киеву срочный обмен

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) предложили Киеву провести срочный обмен военнопленными по формуле «всех на всех». Об этом рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова , передает РИА Новости.

По словам Морозовой, ей известно, что Киев удерживает 101 человека, которых запрашивает Донецк , а на территории ДНР удерживаются 50 разыскиваемых Киевом украинских военнослужащих. Аналогичных данных по ситуации в ЛНР она не озвучила. По ее словам, для «процессуальной очистки» людей из списка ДНР потребуется месяц. Украинская сторона запрашивает на эту процедуру шесть недель.

После того, как списки обеих сторон будут готовы, контактная группа по Донбассу сможет назначить дату обмена.

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», который был согласован в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители ДНР и ЛНР.

Тем не менее, выполнить этот пункт договоренностей за четыре года с момента их подписания так и не удалось. Последний крупный обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, взамен непризнанные республики отдали 73 человека. При этом среди выданных Киевом лиц не оказалось находящихся в заключении на Украине россиян.