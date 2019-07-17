Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский назвал способ наладить отношения с Россией 

Рамблер + ещё 5 5 минут назад
Возвращение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, может стать первым шагом к нормализации отношений между Украиной и Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на своем Youtube-канале.
«Начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения к диалогу и реальный мощный шаг для того, чтобы прекратить войну», — цитирует Зеленского ТАСС.
11 июля состоялся первый телефонный разговор между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В администрации президента Украины рассказали, что главной темой телефонных переговоров стало освобождение украинских моряков.
15 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва до сих пор не получила никакой реакции на предложение обсудить по дипломатическим каналам освобождение украинских моряков из-под стражи.
Украина , Видео , В мире , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП на шахте в Кузбассе. Есть погибшие
«Это циничная ложь»: Мэй поспорила с Путиным12
Смертельный вирус достиг международного масштаба1
«Украина так и не поняла произошедшего в Крыму»13
Киев засекретил меры реагирования на указ Путина24
Видео
01:08
Звезда КВН обратился к Путину
Общество
00:54
Лолиту закидали непристойными предложениями
Шоу-бизнес
01:06
Обнаружены новые свидетели по делу о крушении MH17
Происшествия Катастрофы
00:49
Тарзан опубликовал фото в микроплавках
Шоу-бизнес
03:54
Солистка «Блестящих» назвала виновных в провале группы
Шоу-бизнес
06:34
Ядерные испытания США создали еще один Чернобыль
Наука и техника Наука
01:06
Пока вы не уснули: Конституции грозят новые изменения
В мире
00:24
Росгвардейцев задержали за подброс наркотиков подростку
Криминал Происшествия
00:50
Сбежавшие на Украину полицейские РФ вышли на связь
Общество
00:57
«Невеста» Лолита ответила на обвинения в алкоголизме
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение