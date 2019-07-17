Зеленский назвал способ наладить отношения с Россией 

Возвращение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, может стать первым шагом к нормализации отношений между Украиной и Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на своем Youtube-канале.
«Начнем с моряков. Мне кажется, это нормальный шаг для возвращения к диалогу и реальный мощный шаг для того, чтобы прекратить войну», — цитирует Зеленского ТАСС.
11 июля состоялся первый телефонный разговор между лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. В администрации президента Украины рассказали, что главной темой телефонных переговоров стало освобождение украинских моряков.
15 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва до сих пор не получила никакой реакции на предложение обсудить по дипломатическим каналам освобождение украинских моряков из-под стражи.