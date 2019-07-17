Парубий отказался выполнить требование Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отказался созвать внеочередное заседание парламента по требованию президента Владимира Зеленского.

«Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной рады Украины. Однако созыва такого заседания не предусмотрено законом, ведь регламент Верховной рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной рады Украины», — написал Парубий в Facebook.

Он отметил, что последнее заседание сессии состоялось 12 июля, и у него есть единственная предусмотренная законом возможность — созвать внеочередную сессию.

По словам Парубия, он попросил президента привести свое обращение в соответствие с украинским законодательством.

Ранее Зеленский направил Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламернта в четверг, 18 июля, чтобы рассмотреть внесенные президентом поправки к законам о Высшем антикоррупционном суде, конфискации незаконных активов у чиновников и штрафах за нарушение порядка ввоза транспорта из-за рубежа.