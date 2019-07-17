Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook

Закон не предусматривает созыв такого заседания, пояснил Парубий. При этом регламент Рады позволяет провести внеочередное пленарное заседание в неотложных случаях в период между заседаниями во время сессии.

Последнее пленарное заседание Рады состоялось 12 июля, согласно календарному плану.

«У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность — созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады, — продолжил Парубий. — Обратился к президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями закона».

Спикер подчеркнул, что «неуклонно придерживается действующего законодательства» и призывает к этому всех чиновников.

Ранее сообщалось, что Зеленский направил Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание Рады в четверг, 18 июля, чтобы рассмотреть внесенные президентом поправки к законам. Они касаются работы Высшего антикоррупционного суда, конфискации незаконных активов у чиновников и штрафах за нарушение порядка ввоза транспорта из-за рубежа.

В начале июня Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение. Президент предложил сажать на 5-10 лет за незаконное завладение активами на сумму более 900 тысяч гривен (более 33 тысяч долларов). Депутаты отказались рассматривать законопроект.

В феврале Конституционный суд Украины отменил уголовную статью о незаконном обогащении, решив, что она нарушает презумпцию невиновности.