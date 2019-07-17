Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского 

Lenta.ru + ещё 2 34 минуты назад
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится. Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook.
Закон не предусматривает созыв такого заседания, пояснил Парубий. При этом регламент Рады позволяет провести внеочередное пленарное заседание в неотложных случаях в период между заседаниями во время сессии.
Последнее пленарное заседание Рады состоялось 12 июля, согласно календарному плану.
«У меня есть единственная предусмотренная законодательством возможность — созвать по требованию президента Украины внеочередную сессию Верховной Рады, — продолжил Парубий. — Обратился к президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями закона».
Спикер подчеркнул, что «неуклонно придерживается действующего законодательства» и призывает к этому всех чиновников.
Ранее сообщалось, что Зеленский направил Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание Рады в четверг, 18 июля, чтобы рассмотреть внесенные президентом поправки к законам. Они касаются работы Высшего антикоррупционного суда, конфискации незаконных активов у чиновников и штрафах за нарушение порядка ввоза транспорта из-за рубежа.
В начале июня Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за незаконное обогащение. Президент предложил сажать на 5-10 лет за незаконное завладение активами на сумму более 900 тысяч гривен (более 33 тысяч долларов). Депутаты отказались рассматривать законопроект.
В феврале Конституционный суд Украины отменил уголовную статью о незаконном обогащении, решив, что она нарушает презумпцию невиновности.
Последние новости
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Российские паспорта получили 0,3 процента обратившихся жителей Донбасса
Комментарии18
Украина , В мире
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Чернобыльской АЭС заработал завод1
В России прекратят выдачу бумажных паспортов24
Лукашенко пришел с Путиным в монастырь и не перекрестился28
Суд принял решение по украинским морякам27
Кремль оценил суд по крушению МН17115
Видео
01:06
Обнаружены новые свидетели по делу о крушении MH17
Происшествия Катастрофы
00:40
Лукашенко пришел с Путиным в монастырь и не перекрестился
В мире
00:38
В России прекратят выдачу бумажных паспортов
Общество
06:13
Москвичей призвали готовиться к ненастью
Погода Новости Москвы
00:49
Стали известны подробности развода «Мисс Москва»
Шоу-бизнес
00:38
Россияне получили извещения о своей смерти
Общество
02:28
Видео со дна Атлантического океана шокировало ученых
Наука Наука и техника
02:07
Новый потоп: целый город в России уходит под воду
Происшествия
00:53
Рассекречены данные о первой жертве прорыва в «Зону 51»
Наука и техника
00:27
Названы сроки начала поставок С-500 в войска
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение