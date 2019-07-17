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Родители украинских моряков рассказали об ожиданиях от России и Украины 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Родители и близкие украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, рассказали о том, что ждут вскоре своих детей домой, так как "дело идет как-то теплее". Об этом они сообщили "Strana.ua".
По им мнению, переговоры между Россией и Украиной в вопросе освобождения моряков движутся в лучшую сторону. Переговоры идут и нет никаких намеков на войну, отметили они.
"Все будет хорошо. Мы уверены в этом. Мы ждем своих детей дома", — подчеркнули родители моряков.
Некоторые из матерей уже начали готовить угощения по случаю скорого приезда задержанных сыновей.
Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала условие освобождения украинских моряков.
Моряков задержали 25 ноября 2018 года после того, как три украинских военных корабля нарушили границу России.9 июля следствие завершило расследование дела, в ходе которого 24 украинских моряка были признаны виновными.
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