Фигуранта дела о гибели людей на Майдане отпустили под домашний арест

Бывшего сотрудника спецподразделения "Беркут" Сергея Тамтуру, обвиняемого в гибели людей на Майдане в Киеве , отпустили под домашний арест.

"Бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут" Сергею Тамтуре, обвиняемому в расстрелах на Евромайдане, изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", — сообщает украинское издание "Громадское".

Тамтуру и еще четырех бывших сотрудников "Беркута" обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской. Тамтура пробыл под стражей с июля 2015 года.