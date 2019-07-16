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СМИ: на Украине закон о декоммунизации признали конституционным 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Конституционный суд Украины (КСУ) признал конституционным закон о декоммунизации.
"Конституционный суд признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", — говорится в сообщении агентства "Укринформ" со ссылкой на источник в суде.
Ранее во вторник у здания КСУ несколько сотен представителей праворадикальных украинских организаций провели акцию протеста с требованием не допустить отмены декоммунизации. Организаторы заявили, что спецслужбы должны привлекать к ответственности тех, кто пытается отменить этот закон.
С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров — Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.
КСУ 21 мая приступил к рассмотрению дела по представлению 46 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины [конституционности] закона "Об осуждении коммунистического и национал социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики". Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.
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Комментарии
Украина , В мире , Укринформ
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