«Нас уже давно продали»: как Украина готовится к выборам

Украинцы готовятся выбрать новую Раду, которой предстоит решить многочисленные острые политические и экономические вопросы. И, несмотря на то, что партия Владимира Зеленского «Слуга народа» лидирует в рейтингах, сами жители страны, видимо, уже не ждут перемен к лучшему. Корреспондент «Газеты.Ru» накануне выборов посетила несколько украинских городов и узнала, что об этом думают граждане.

Украина вовсю готовится к предстоящим выборам в Верховную раду — они состоятся уже в конце этой недели, 21 июля. Улицы страны пестрят предвыборными плакатами, с которых кандидаты все как один обещают своим соотечественникам великое, счастливое будущее страны. Впрочем, сами избиратели настроены куда менее оптимистично, чем те, кому они вверят свою судьбу.

На данный момент лидер гонки — президентская партия «Слуга народа»: по данным Центра Разумкова, за нее готовы проголосовать 31,8% среди всех респондентов и 41,5% среди тех, кто намерен принимать участие в выборах и уже определились. Следом идет «Оппозиционная