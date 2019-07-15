Генпрокурора Украины вызвали на допрос

Украинского генпрокурора Юрия Луценко вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро страны. Об этом сообщает УНИАН.

Как отмечается, чиновника допрашивают в качестве свидетеля по делу Ивана Бубенчика , которого обвиняют в совершении умышленного убийства, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего и незаконном обращении с оружием.

Уточняется, что Луценко вызвали на 15.00, чтобы выяснить, почему он передал дело Бубенчика, находившееся под контролем управления спецрасследований ГПУ, своему заместителю.