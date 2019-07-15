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Генпрокурора Украины вызвали на допрос 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинского генпрокурора Юрия Луценко вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро страны. Об этом сообщает УНИАН.
Как отмечается, чиновника допрашивают в качестве свидетеля по делу Ивана Бубенчика, которого обвиняют в совершении умышленного убийства, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего и незаконном обращении с оружием.
Уточняется, что Луценко вызвали на 15.00, чтобы выяснить, почему он передал дело Бубенчика, находившееся под контролем управления спецрасследований ГПУ, своему заместителю.
"Юрий Витальевич уже у детектива Жуковой", — заявила его пресс-секретарь Лариса Сарган
Ранее экс-замглавы администрации украинского президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что, как только гарантии, которые дал бывшему президенту Украины Петру Порошенко действующий генпрокурор, исчезнут, в стране начнутся массовые задержания.
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Украина , В мире , Конфликты , Происшествия , Юрий Луценко , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Петр Порошенко , Лариса Сарган , Иван Бубенчик
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