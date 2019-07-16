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Стала известна зарплата Зеленского за два месяца президентства 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Президент Украины Владимир Зеленский на посту главы государства в мае текущего года заработал 489 долларов, а в июне — 1075 долларов.
По данным Госуправления делами, с дохода политика уплачены налоги и сборы, передает УНН.
«Заработная плата президенту Украины Владимиру Зеленскому в мае 2019 с момента вступления на пост начислена в размере должностного оклада — 12 727,27 гривны (489 долларов), в июне 2019 — 28 000,00 гривен (1075 долларов). Другие составляющие заработной платы (надбавки, премии и т. д.) президенту Украины не установлены», — сообщили в Госуправлении.
Ранее Зеленский заявил о необходимости разработать стратегический план, чтобы завоевать для Украины право на проведение Олимпийских игр.
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Украина , В мире , Владимир Зеленский
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