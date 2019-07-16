Команда Зеленского захотела провести еще одни выборы

«Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в системе власти, которая действует сейчас. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокислыми огурцами, он станет кислым огурцом», — заявил Стефанчук.

По его словам, в основе решения о возможности досрочных выборов лежит желание перезагрузить всю систему отношений власти с гражданами. Стефанчук отметил, что сейчас рассматриваются варианты проведения указанных выборов следующей осенью или раньше.

21 июля на Украине пройдут досрочные выборы в Верховную Раду. Они были назначены после того, как Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая.