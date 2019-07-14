Президент Украины Владимир Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу. Видео опубликовано на официальной странице администрации главы государства в Facebook.
На кадрах Зеленский спускается в море вместе с главой президентского офиса Андреем Богданом и другими членами команды. Глава государства купался в красных плавках.
Один из прохожих поблагодарил политика и сказал: «Дожили до светлого дня. Президента видим!».
В комментариях украинцы восхитились поступком Зеленского.
«Аж сердце радуется, что у нас наконец появился нормальный президент. Спасибо вам, Владимир!» — написала одна из пользовательниц.
Люди отмечали, что отдыхающих не разгоняли специально перед визитом президента, и Зеленский купался вместе с ними.