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Украинцы восхитились купанием Зеленского в красных плавках 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: кадр facebook
Президент Украины Владимир Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу. Видео опубликовано на официальной странице администрации главы государства в Facebook.
На кадрах Зеленский спускается в море вместе с главой президентского офиса Андреем Богданом и другими членами команды. Глава государства купался в красных плавках.
Один из прохожих поблагодарил политика и сказал: «Дожили до светлого дня. Президента видим!».
В комментариях украинцы восхитились поступком Зеленского.
«Аж сердце радуется, что у нас наконец появился нормальный президент. Спасибо вам, Владимир!» — написала одна из пользовательниц.
Люди отмечали, что отдыхающих не разгоняли специально перед визитом президента, и Зеленский купался вместе с ними.
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Украина , В мире , Черное море , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ
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