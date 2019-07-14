Украинцы восхитились купанием Зеленского в красных плавках

На кадрах Зеленский спускается в море вместе с главой президентского офиса Андреем Богданом и другими членами команды. Глава государства купался в красных плавках.

Один из прохожих поблагодарил политика и сказал: «Дожили до светлого дня. Президента видим!».

В комментариях украинцы восхитились поступком Зеленского.

«Аж сердце радуется, что у нас наконец появился нормальный президент. Спасибо вам, Владимир!» — написала одна из пользовательниц.

Люди отмечали, что отдыхающих не разгоняли специально перед визитом президента, и Зеленский купался вместе с ними.