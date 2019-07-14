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Украинский юрист рассказал, когда арестуют Порошенко и его соратников 

ТК «Звезда» 15 минут назад
Фото: Reuters
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов рассказал, когда начнутся массовые аресты окружения Петра Порошенко.
После ухода генерального прокурора Украины Юрия Луценко в стране могут начать задерживать представителей высших эшелонов власти.
Советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов уверен, что Луценко оказывает поддержку бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко.
«В определенный момент, как только гарантии, которые дал ему (экс-президенту Украины Петру Порошенко) действующий генпрокурор, исчезнут, вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии. Она начнет ловить всех повсеместно в разных местах», — сказал Портнов в эфире телеканала NEWSONE.
Ранее Госбюро расследований Украины на основании заявлений Андрея Портнова возбудило против Порошенко несколько уголовных дел. Сам юрист считает, что из-за Луценко бывший глава Незалежной и его соратники до сих пор не в тюрьме.
Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил люстрировать всех высших должностных лиц страны с 2014 года, то есть распространить люстрацию, под которую подпадали до сих пор чиновники времен Януковича.
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Комментарии
Украина , В мире , Юрий Луценко , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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