«Парад дурачков»: Соловьев о выходке украинского ведущего

Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал дурачком украинского журналиста, оскорбившего российского президента.

«Сейчас на Украине собирается какой-то странный парад дурачков. Такого рода обращения на ТВ бесконечно вторичные и бесконечно пошлые. В этом нет ни изящества, ни остроумия, ни жесткости», — заявил Соловьев, передает «Ридус».

Соловьев считает, что поведение ведущего доказывает низкий уровень культуры украинской журналистики.

«Я тут вижу слепок не из того великого украинского народа, который мы знаем. Все это так провинциально», — сказал он и предрек забвение украинцу.

«Грузинского дурачка забыли меньше чем за неделю, а того даже через 15 минут никто не вспомнит. Они материться по-взрослому даже не умеют. Не получается им пиариться», — заявил Соловьев.

Ранее ведущий украинского «24 канала» Артем Овдиенко в соцсетях оскорбил президента России Владимира Путина и заявил о поведении телемоста с грузинским каналом «Рустави 2».