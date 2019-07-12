На Украине оценили матерное послание журналиста Путину

Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на оскорбительное видеообращение украинского телеведущего Артема Овдиенко к российскому президенту Владимиру Путину

Среди подписчиков Овдиенко в Facebook нашлись люди, которые горячо поддержали его выходку, назвали его «красавой» и «героем».

«Молодец браво! С железными яйцами! Так держать!», — написал в комментариях пользователь Кириако Терсенидис.

Другие же раскритиковали очередную попытку оскорбить российского президента и сочли ее недостойной статуса журналиста.

«Еще один недожурналист решил в такой способ заявить о себе))) это просто ничтожно)))) впрочем, чему удивляться?» — написал пользователь Руслан Марчик.

«Вот такие как Вы ухудшают отношения как внутри страны, так и заграницей. Справку о слабоумии, я предлагаю взять у врача, так как только такие как Вы — будут смотреть телемост», — прокомментировал видео пользователь Алекс Евсеев.

«Дебилами земля полнится…», — согласился с ними пользователь Николай Плюснин.