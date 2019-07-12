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«Молодец, браво!»: украинцы оценили матерное послание телеведущего Путину 

Ридус 50 минут назад
Фото: Facebook Овдієнко Артем
Ведущий «24 канала» украинского телевидения Артем Овдиенко последовал примеру грузинского коллеги Георгия Габунии и обматерил президента России Владимира Путина с телеэкрана.
Анонсируя телемост между 24-м каналом украинского телевидения и грузинским «Рустави-2», Овдиенко произнес длинную речь на русском языке в адрес российского лидера, в которой допустил в адрес Путина и РФ несколько нецензурных ругательств.
Большинство интернет-пользователей Украины и Грузии, прокомментировавших сюжет, горячо одобрили «патриотический» монолог Овдиенко.
Но многие украинцы, так же, как некоторые грузины ранее, не одобрили непечатной лексики в адрес политика, которого считают врагом.
Некоторые пользователи за экзальтированный тон сравнивали Овдиенко с «вражеским» российским телеведущим Дмитрием Киселевым.
7 июля ведущий «Рустави-2» Георгий Габуния в своей передаче «Постскриптум» непечатно выругал на русском языке Владимира Путина и его давно умерших родителей, а заодно и остальных россиян как «рабов» действующего президента. Это вызвало резкую и гневную реакцию прежде всего в самой Грузии. У здания редакции канала «Рустави-2» собрался стихийный митинг, участники которого требовали уволить Габунию и директора телеканала Нику Гварамию. Выступление Габунии осудили президент страны Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамуки Бахтадзе, а также министерство иностранных дел Грузии.
Генеральный директор канала «Рустави 2» Николоз Гварамия поддержал Габунию и заявил, что солидарен с ним, хоть и не приемлет мата в эфире. Позднее Гварамия пригрозил мочиться в вино и минеральную воду, которые будут экспортировать из Грузии в Россию.
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Украина , В мире , Саломе Зурабишвили , Дмитрий Киселев , Георгий Габуния , Мамука Бахтадзе , Владимир Путин , Грузия
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