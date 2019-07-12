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Супрун ответила на насмешку Зеленского 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 4 часа назад
Фото: moz.gov.ua
Глава минздрава Украины Ульяна Супрун ответила президенту страны Владимиру Зеленскому на призыв люстрировать многих чиновников, посмеявшись над его тезисом о «вишневых косточках».
Накануне Зеленский заявил: «Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишнёвых косточек?»
В ответ на своей странице в Facebook Супрун написала, что в ее советах немало преимуществ, несмотря на насмешки президента.
«Есть вишни и есть черешни. Вишни, в отличие от черешни, немного горьковатые. Но всем известно об «опасности» косточек. Пока что нельзя люстрировать их, но всё же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения», — написала Супрун.
Она подчеркнула, что ее тексты дочитывают до конца даже в Офисе главы государства.
«Так, например, целая нация может узнать, что вишнёвые косточки могут убить. Для этого необязательно ими «пулять» в глаз противнику через трубочку. Достаточно их раскусить», — отметила Супрун.
Она также сообщила, что минздрав Украины вместе с правительством продолжает развивать сеть кардиоцентров. Сейчас, по ее словам, во всеукраинской сети уже 41 кардиоцентр, планируется открытие еще 25-ти.
Ранее Зеленский предложил распространить люстрацию, под которую до сих пор подпадали чиновники времен Виктора Януковича, на лица, занимавшие государственные должности и после 2014 года.
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Комментарии1
Украина , В мире , Виктор Янукович , Владимир Зеленский , Минздрав РФ
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