Супрун ответила на насмешку Зеленского

Глава минздрава Украины Ульяна Супрун ответила президенту страны Владимиру Зеленскому на призыв люстрировать многих чиновников, посмеявшись над его тезисом о «вишневых косточках».

Накануне Зеленский заявил: «Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишнёвых косточек?»

В ответ на своей странице в Facebook Супрун написала, что в ее советах немало преимуществ, несмотря на насмешки президента.

«Есть вишни и есть черешни. Вишни, в отличие от черешни, немного горьковатые. Но всем известно об «опасности» косточек. Пока что нельзя люстрировать их, но всё же есть немало преимуществ и от потребления вишен. Как и от трансформации системы здравоохранения», — написала Супрун.

Она подчеркнула, что ее тексты дочитывают до конца даже в Офисе главы государства.

«Так, например, целая нация может узнать, что вишнёвые косточки могут убить. Для этого необязательно ими «пулять» в глаз противнику через трубочку. Достаточно их раскусить», — отметила Супрун.

Она также сообщила, что минздрав Украины вместе с правительством продолжает развивать сеть кардиоцентров. Сейчас, по ее словам, во всеукраинской сети уже 41 кардиоцентр, планируется открытие еще 25-ти.