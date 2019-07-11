Поближе к Макаревичу? Успенская и Меладзе едут на Украину

Любовь Успенская и Валерий Меладзе осенью этого года выступят на Украине с концертным туром. Для Успенской открывающий гастроли сольный концерт в Киеве станет первым за восемь лет. В этом году на Украине также сыграют Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Noize MC.

Российская певица Любовь Успенская выступит в этом году с концертами на Украине, сообщает сайт kp.ru. Успенская намеревается осенью дать большой сольный концерт в Киеве, после чего отправится в Одессу, затем — в Харьков и Днепр.

Для певицы сольное выступление в Киеве станет первым за восемь лет, хотя она не скрывала, что была в столице Украины минувшей зимой. Однако, по ее словам, это были «заказники».

Успенская стала не единственной звездой российского шоу-бизнеса, которая в этом году приедет с выступлениями в соседнее государство.

Также со своей программой Украину посетит Валерий Меладзе. Любопытно, что концерт Меладзе назначен на тот же день, что и у Успенской, но в другом концертном зале.

Неудивительно, что на Украине даст концерт и группа «Машина времени», отмечающая в этом году 50-летний юбилей. Коллектив Андрея Макаревича выступит в декабре. Известный своими неоднозначными политическими взглядами лидер группы наверняка будет пользоваться большим успехом.

Еще один ветеран отечественной рок-сцены Борис Гребенщиков выступит в августе в Одессе. К нему присоединится популярный рэпер Noize MC, который также даст концерт в августе.

С Газмановым и вовсе в коне июня случился неприятный инцидент, который, правда, самого певца не коснулся лично. Национальная гвардия Украины заявила о начале служебного расследования из-за использования на вечере выпускников песни Газманова «Офицеры».

Инцидент произошел в Харькове. Выпускники Академии Национальной гвардии танцевали со своими близкими под песню российского артиста «Офицеры».

«По данному факту командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан инициировал проведение служебного расследования руководством Национальной академии НГУ», –— сообщала пресс-служба МВД Украины.

Что касается Наташи Королевой, то она выразила сожаление запретом на въезд на территорию Украины и назвала причину такого решения.

«Они решили, что песня «Маленькая страна» призывает к экстремизму. Серьезно. Что я призываю своим творчеством, своими песнями — к экстремизму. Поэтому меня категорически нельзя пускать», — сообщила Королева в эфире телеканала НТВ.

Певица пыталась оспорить решение Службы безопасности Украины в Верховном суде, но тот отказал в удовлетворении жалобы. В начале сентября 2018 года Королева подала иск в ЕСПЧ , заявив, что она «без вины репрессированный человек».

Помимо этого, под прицел украинских властей попали местные организации и телеканалы. Так, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение приостановить трансляцию канала «Наше любимое кино» из-за транслируемых им фильмов с участием российских и советских актеров, которые, по их мнению, представляют угрозу «национальной безопасности страны».

В январе 2018 года Государственное агентство Украины по вопросам кино сообщило о том, что за предыдущий год на территории страны были запрещены 139 российских фильмов и сериалов.

Подобные действия ограничиваются не только иностранными гражданами, но от них страдают сами украинцы. На днях руководство Национальной общественной телерадиокомпании Украины приняло решение о внесении изменений в правила отбора на детское «Евровидение-2019».

Теперь в отборе будет запрещено участвовать детям, которые давали концерты на территории России после 2014 года. В соответствии с положениями документа, организаторы сохраняют за собой право отказать музыкантам в допуске к отбору, прекратить участие в отборе на любом этапе конкурсе или даже отменить результаты отбора в случае, если выяснится, что участник выступал в России.