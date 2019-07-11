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Против Парубия открыли дело о госизмене 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Котенко
Бывший замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло дело против спикера Рады Андрея Парубия. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
По его словам, Парубий на протяжении трех лет не подписывал закон об уголовной ответственности за мародерство и коррупцию в армии.
Он отметил, что это можно трактовать как госизмену и превышение полномочий.
Ранее сообщалось, что бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко и Парубию могут запретить покидать Украину.
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Украина , В мире , Происшествия , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Петр Порошенко , Андрей Парубий
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