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Зеленский высказался против федерализации Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не позволит навязывать стране планы по федерализации.
«Наши страны не только соседи, но и неизменные партнеры. Я заверил госпожу Санду, что Украина и в дальнейшем будет предоставлять всеобъемлющую поддержку территориальной целостности Молдовы и принимать активное участие в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию», — передает его слова ТАСС.
Это заявление он сделал на встрече с премьером Молдавии Майей Санду в Киеве.
«Украина и Молдова объединены одним желанием, чтобы на их территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать нам любые планы по так называемой федерализации», — добавил президент.
В МИД Украины в июне называли федерализацию страны «российским сценарием».
Экс-президент Украины Петр Порошенко также отвергал возможность федерализации Украины.
На прошлой неделе Зеленский сообщил, что готов выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе в полном объеме.
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Украина , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , МИД , ИТАР-ТАСС , Молдова
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