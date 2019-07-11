Рада отказалась отправить в отставку главу МИД Украины Климкина

Это была уже третья попытка сменить руководство Министерства иностранных дел, с которым у нового президента страны Владимира Зеленского возник конфликт из-за недавнего обмена дипломатическими нотами с Россией

Поскольку Украина является парламентской республикой, глава государства лишен права увольнять по собственному усмотрению членов правительства. Однако он имеет право предлагать парламенту кандидатуры глав МИД и министра обороны, которые входят в так называемую президентскую квоту.

Климкин еще до вступления Зеленского в должность написал заявление об отставке, мотивируя это желанием дать новому лидеру возможность сформировать собственную команду, но депутаты отказались увольнять Климкина. После инаугурации Зеленский уже сам обратился к Раде с требованием уволить министра. Рада вновь отказала.

В конце июня возник скандал вокруг ответной ноты МИД Украины на предложение России относительно освобождения украинских моряков, задержанных во время инцидента в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. Украинский МИД отправил ответ, не поставив президента в известность ни о российской ноте, ни о своем решении.

После этого Зеленский потребовал от главы кабинета применить административное наказание в отношении Климкина. Сам министр возразил, что действовал в рамках полномочий и не был обязан согласовывать вопрос с главой государства, но в итоге написал заявление на отпуск, который сразу же назвали политическим. Обязанности руководителя МИД возложили на заместителя Климкина Елену Зеркаль

2 июля Зеленский вновь обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть вопрос об увольнении главы МИД и назначении на эту должность Вадима Пристайко