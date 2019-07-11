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Рада отказалась отправить в отставку главу МИД Украины Климкина 

ТАСС + ещё 4 38 минут назад
Фото: EPA
Верховная рада в четверг в очередной раз отказалась отправить в отставку главу МИД страны Павла Климкина. За его увольнение проголосовали только 160 депутатов при минимально требуемых 226.
Это была уже третья попытка сменить руководство Министерства иностранных дел, с которым у нового президента страны Владимира Зеленского возник конфликт из-за недавнего обмена дипломатическими нотами с Россией.
Поскольку Украина является парламентской республикой, глава государства лишен права увольнять по собственному усмотрению членов правительства. Однако он имеет право предлагать парламенту кандидатуры глав МИД и министра обороны, которые входят в так называемую президентскую квоту.
Климкин еще до вступления Зеленского в должность написал заявление об отставке, мотивируя это желанием дать новому лидеру возможность сформировать собственную команду, но депутаты отказались увольнять Климкина. После инаугурации Зеленский уже сам обратился к Раде с требованием уволить министра. Рада вновь отказала.
В конце июня возник скандал вокруг ответной ноты МИД Украины на предложение России относительно освобождения украинских моряков, задержанных во время инцидента в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года. Украинский МИД отправил ответ, не поставив президента в известность ни о российской ноте, ни о своем решении.
После этого Зеленский потребовал от главы кабинета применить административное наказание в отношении Климкина. Сам министр возразил, что действовал в рамках полномочий и не был обязан согласовывать вопрос с главой государства, но в итоге написал заявление на отпуск, который сразу же назвали политическим. Обязанности руководителя МИД возложили на заместителя Климкина Елену Зеркаль.
2 июля Зеленский вновь обратился к Верховной раде с просьбой безотлагательно рассмотреть вопрос об увольнении главы МИД и назначении на эту должность Вадима Пристайко.
Климкин возглавляет МИД Украины с июня 2014 года, когда после государственного переворота в результате внеочередных выборов президентом стал Петр Порошенко.
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Комментарии1
Украина , В мире , Вадим Пристайко , Павел Климкин , Петр Порошенко , Елена Зеркаль , Владимир Зеленский , МИД , Верховная Рада
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