Верховная рада Украины в третий раз отказалась отправить в отставку министра иностранных дел страны Павла Климкина, передает ТАСС.
За увольнение Климкина проголосовали 160 депутатов из 226 необходимых.
Президент Украины не имеет права самостоятельно увольнять членов правительства. Первый раз Климкин подал прошение об отставке сам сразу после инаугурации Владимира Зеленского, однако Рада отказалась снять его с должности.
Второй раз с требованием об увольнении Климкина к парламенту обратился Зеленский после скандального обмена нотами с Москвой относительно задержанных в Керченском проливе моряков.
2 июля Зеленский вновь попросил депутатов рассмотреть вопрос об увольнении главы МИД и назначении на эту должность Вадима Пристайко.