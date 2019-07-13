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В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина» 

Российская Газета + ещё 41 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал «112. Украина». Пострадавших нет, зданию нанесен материальный ущерб. Журналисты связывает нападение с показом фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину», сообщает портал strana.ua.
Инцидент квалифицирован как террористический акт. В Киеве введена специальная операция по задержанию стрелка. В 3:40 утра в полицию поступило сообщение от местных граждан о взрыве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили поврежденный фасад здания, и оцепили прилегающую территорию, Криминалисты обнаружили тубус гранатомета, который был направлен на экспертизу.
По данным руководства издания, поводом для акции устрашения со стороны национал-радикалов стал анонс показа на телеканале фильма американского режиссера Оливера Стоуна о майдане и войне в Донбассе.
Коллектив телеканала обратился к властям с требованием защитить от произвола националистов, которые с помощью силовых акций пытаются повлиять на редакционную политику. В этой связи упоминалось об угрозе со стороны радикала Сергея Стерненко, который ранее осуществлял провокации в интересах СБУ и экс-президента Петра Порошенко.
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Комментарии
Украина , Петр Порошенко , Оливер Стоун , СБУ , Киев
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