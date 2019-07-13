В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал «112. Украина». Пострадавших нет, зданию нанесен материальный ущерб. Журналисты связывает нападение с показом фильма Оливера Стоуна «В борьбе за Украину », сообщает портал strana.ua.

Инцидент квалифицирован как террористический акт. В Киеве введена специальная операция по задержанию стрелка. В 3:40 утра в полицию поступило сообщение от местных граждан о взрыве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе города. Прибыв на место, стражи порядка обнаружили поврежденный фасад здания, и оцепили прилегающую территорию, Криминалисты обнаружили тубус гранатомета, который был направлен на экспертизу.

По данным руководства издания, поводом для акции устрашения со стороны национал-радикалов стал анонс показа на телеканале фильма американского режиссера Оливера Стоуна о майдане и войне в Донбассе.