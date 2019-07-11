Новая волна: Зеленский провозгласил люстрацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал люстрировать представителей высшей украинской власти времен руководства страной его предшественником Петра Порошенко. Если соответствующее решение будет принято, все, кто занимал высшие государственные посты с 23 февраля 2014-го по 19 мая 2019 года лишатся возможности занимать соответствующие должности в будущем.

«Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, — навсегда лишить их всех возможности принимать участие в управлении государством», — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в фейсбуке.

Зеленский намерен усилить люстрацию и добавить к перечню должностей президента Украины, главу Верховной рады , депутатов, главу СБУ , генпрокурора и руководителей оборонных ведомств.

Пока неясно, насколько подобное заявление может быть исполнимо. Экс-президент Украины — глава политической партии, участвующей в выборах в Раду, и заявления Зеленского могут быть восприняты как часть предвыборной борьбы.

Стоит отметить, что Порошенко после прихода к власти Зеленского уже вызывали на допрос в прокуратуру , но никаких обвинений ему предъявлено не было. Ряд экспертов полагает, что Порошенко получил гарантии неприкосновенности от Запада и США.

Люстрация (от латинского слова lustratio — очищение) означает процесс законодательных ограничений на руководство страной лицам, связанным с бывшим режимом. Подобные процессы активно проводились в Восточной Европе, где от власти были отстранены руководители местных компартий и спецслужб. Им запрещалось занимать посты в верховной власти, хотя на членство в партиях или общественных движениях эти ограничения не распространялись.

Массовая люстрация на Украине проводилась после отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича. Закон «Об очищении власти» был принят в сентябре 2014 года благодаря усилиям самого Порошенко.

«Поздравляю Украину и Верховную раду с принятием закона о люстрации», — заявил тогда президент Петр Порошенко.

Этот документ стал своеобразным компромиссом между общественностью и властью, рассказывал эксперт по международным вопросам, политический консультант Александр Палий . Именно поэтому в законе была предусмотрена коллективная ответственность чиновников, которые работали на руководящих должностях в период президентства Виктора Януковича.

После принятия закона с госслужбы были уволены 500 человек, на основании этого закона, по данным общественных организаций, еще 1,5 тыс. уволились сами. Многие руководители времен Януковича были изгнаны с должностей.

«Нынешняя власть дала кадровый потенциал через люстрацию, выбросив не только воровавших негодяев, но и порядочных чиновников, людей из правоохранительной системы, прокуратуры», — говорил о люстрации один из бывших членов команды Януковича Владимир Олейник в 2015 году.

Недавно дискуссия относительно закона о люстрации разгорелась вокруг назначения Андрея Богдана на пост главы администрации президента . Согласно закону «Об очищении власти», Андрей Богдан, работавший в правительстве Януковича, не мог участвовать в управлении государственными делами до 2024 года.

Однако опытный юрист воспользовался лазейкой в законе о госслужбе, в котором руководитель администрации президента и его заместители формально выведены из списка госслужащих.

«Я попал в закон о люстрации совершенно несправедливо, — объяснял сам Богдан. — Так сложилось, что наши предшественники провели новый закон о госслужбе. И глава администрации президента, и его заместители были выведены этим законом из-под госслужбы. Если я и имею право занимать какую-то должность на территории Украины, то это либо главы администрации президента, либо заместителя. Поэтому здесь нет никакого нарушения».

Стоит отметить, что закон подвергался критике конституционного суда Украины еще в 2016 году. Как заявлял в то время министр юстиции страны Павел Петренко , КСУ может аннулировать или приостановить действие основных положений закона о люстрации.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны выйти на митинг в поддержку закона «Об очищении власти», который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.