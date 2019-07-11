Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава ДНР заявил о критическом ухудшении ситуации в Донбассе 

ТАСС + ещё 12 2 часа назад
Ситуация в Донбассе по всей линии соприкосновения ухудшилась. Об этом в четверг заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Несмотря на отвод вооружений в районе Станицы Луганской и заявления [президента Украины Владимира] Зеленского о стабилизации обстановки на этом участке, на остальных участках практически по всей линии соприкосновения ведутся массовые обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Причем на некоторых участках ситуация ухудшилась критически", — говорится в заявлении Пушилина, опубликованном на сайте главы ДНР.
Сообщается, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилили огонь по территории республики. "Со дня инаугурации Зеленского в ДНР повреждено или полностью разрушено 278 домостроений и 64 объекта инфраструктуры, — сообщил глава республики. — С момента прихода к власти [нового] украинского президента ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны ВСУ получили 22 мирных жителя".
Пушилин подчеркнул, что такие действия украинских силовиков не соответствуют риторике Зеленского. "Призываем глав стран — гарантов Минских соглашений, на встречах с которыми Зеленский заверяет о своей приверженности миру в Донбассе, принудить Украину прекратить обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик", — заявил он.
Ранее сообщалось, что Зеленский поручил начальнику Генштаба усилить активность украинской армии по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе.
ТАСС: последние новости
Зеленский заявил, что не допустит федерализации Украины Госбюро Украины возбудило дела в отношении Порошенко и Парубия Украинские участники телемоста Москва - Киев появятся в эфире ВГТРК с помощью видеозвонка
Комментарии3
Украина , Армия , Видео , В мире , Конфликты , Денис Пушилин , Генштаб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: россиян ждет нереальный рост зарплат111
Россия пригрозила Британии64
Зеленский раскрыл детали разговора с Путиным167
С-400 окружат Сирию9
Путин впервые поговорил с Зеленским259
Видео
01:36
Алибасова загнали в угол видеороликом его обмана
Шоу-бизнес Статьи
02:12
Россияне гробом протаранили вход на кладбище
Происшествия
03:20
В «мытищинском аду» погибла женщина
Пожары Происшествия
00:47
Появилось видео с пепелища на подмосковной ТЭЦ
Происшествия Пожары
00:49
Радиоактивное облако над «Комсомольцем» сняли на видео
Наука и техника Наука
01:10
Появилось видео прогулки Зеленского по Чернобылю
Украина В мире
00:07
Выяснилось, кто издает самый громкий звук в океане
Наука Наука и техника
02:23
Ад в Мытищах: Названа причина пожара
Пожары Происшествия
01:27
Россия заметила наступательный кулак НАТО
Войска Политика
01:15
Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение