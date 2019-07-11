Глава ДНР заявил о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

Ситуация в Донбассе по всей линии соприкосновения ухудшилась. Об этом в четверг заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин

"Несмотря на отвод вооружений в районе Станицы Луганской и заявления [президента Украины Владимира] Зеленского о стабилизации обстановки на этом участке, на остальных участках практически по всей линии соприкосновения ведутся массовые обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Причем на некоторых участках ситуация ухудшилась критически", — говорится в заявлении Пушилина, опубликованном на сайте главы ДНР.

Сообщается, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилили огонь по территории республики. "Со дня инаугурации Зеленского в ДНР повреждено или полностью разрушено 278 домостроений и 64 объекта инфраструктуры, — сообщил глава республики. — С момента прихода к власти [нового] украинского президента ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны ВСУ получили 22 мирных жителя".

Пушилин подчеркнул, что такие действия украинских силовиков не соответствуют риторике Зеленского. "Призываем глав стран — гарантов Минских соглашений, на встречах с которыми Зеленский заверяет о своей приверженности миру в Донбассе, принудить Украину прекратить обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик", — заявил он.