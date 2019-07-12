Украинский телеведущий обматерил Путина

Ведущий новостей украинского 24 канала Артем Овдиенко опубликовал в Facebook обращение к президенту России Владимиру Путину

Журналист начал обращение с оскорбления в адрес главы российского государства , выразив надежду на его скорую кончину. «Поясни мне одно: чего ты к нам лезешь?» — спросил Овдиенко, перечислив последние бедствия, произошедшие в России, в частности, наводнение в Иркутской области и ЧП с атомной подводной станцией.

Он также анонсировал проведение 12 июля в 19:00 по киевскому времени (совпадает с московским) телемоста между 24 каналом и грузинским «Рустави 2», чей сотрудник Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно выразился в адрес Путина. По его словам, трансляция, которая продлится два часа, будет вестись как в эфире, так и в социальных сетях. «Смотреть можно и россиянам, но для этого получите в РПЦ справку о надежности духовных скреп, заверьте на работе у вашего парторга "Единой России" и предъявите потом в ФСБ , чтобы они вам талон на двухчасовой интернет выдали», — добавил телеведущий.

Запись сделана в студии, однако на ней нет логотипа канала. Сам Овдиенко подписал ролик комментариями «как выбить у руководства отпуск за свой счет», уточнив, что это «неофициальная версия анонса телемоста».

На сайте 24 канала анонса этого телемоста нет. В обозначенное Овдиенко время там выйдет еженедельное ток-шоу «Политанатомия». Главными темами выпуска станут телефонный разговор между Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским и отмененный телемост между украинским каналом NewsOne и «Россией 1», который в итоге решено провести по Skype.