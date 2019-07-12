Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский телеведущий обматерил Путина 

Lenta.ru + ещё 7 35 минут назад
Фото: траница Артема Овдиенко в Facebook
Ведущий новостей украинского 24 канала Артем Овдиенко опубликовал в Facebook обращение к президенту России Владимиру Путину.
Журналист начал обращение с оскорбления в адрес главы российского государства, выразив надежду на его скорую кончину. «Поясни мне одно: чего ты к нам лезешь?» — спросил Овдиенко, перечислив последние бедствия, произошедшие в России, в частности, наводнение в Иркутской области и ЧП с атомной подводной станцией.
Он также анонсировал проведение 12 июля в 19:00 по киевскому времени (совпадает с московским) телемоста между 24 каналом и грузинским «Рустави 2», чей сотрудник Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно выразился в адрес Путина. По его словам, трансляция, которая продлится два часа, будет вестись как в эфире, так и в социальных сетях. «Смотреть можно и россиянам, но для этого получите в РПЦ справку о надежности духовных скреп, заверьте на работе у вашего парторга "Единой России" и предъявите потом в ФСБ, чтобы они вам талон на двухчасовой интернет выдали», — добавил телеведущий.
Запись сделана в студии, однако на ней нет логотипа канала. Сам Овдиенко подписал ролик комментариями «как выбить у руководства отпуск за свой счет», уточнив, что это «неофициальная версия анонса телемоста».
На сайте 24 канала анонса этого телемоста нет. В обозначенное Овдиенко время там выйдет еженедельное ток-шоу «Политанатомия». Главными темами выпуска станут телефонный разговор между Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским и отмененный телемост между украинским каналом NewsOne и «Россией 1», который в итоге решено провести по Skype.
Нецензурная брань грузинского телеведущего Габунии в адрес российского лидера спровоцировала негативную реакцию как в Москве, так и в Тбилиси, однако руководство «Рустави 2» отказалось увольнять журналиста, отстранив его от эфира на два месяца. Миноритарный акционер канала Нино Нижарадзе в свою очередь настаивала на увольнении гендиректора «Рустави 2» Ники Гварамии, но совладельцы не согласились с ней. Путин, комментируя ситуацию, заявил, что не желает ни вводить санкции против Грузии, ни преследовать Габунию в соответствии с российским уголовным законодательством, предполагающим наказание за оскорбление государственных символов и представителей власти.
Последние новости
«Большая семерка» пошла против Зеленского Раскрыто начало разговора Путина с Зеленским Зеленский сделал первый шаг к люстрации Порошенко
Комментарии127
Украина , В мире , Владимир Зеленский , Нино Нижарадзе , Георгий Габуния , Владимир Путин , ФСБ , РПЦ , Единая Россия , Иркутская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пару сожгли заживо: девушка успела дать показания14
Тайная болезнь Ваенги заставила певицу покинуть Россию10
Трамп заявил о смерти Шварценеггера5
Как Путин: Зеленский захотел проехаться на КамАЗе25
Канделаки оценила позицию Путина по Грузии17
Видео
00:51
Звонок другу? О чем договорятся Путин и Зеленский
Политика Статьи
01:49
«Очень тяжело!»: Газманов признался в алкоголизме
Статьи Шоу-бизнес
00:20
Опубликовано видео доставки С-400 в Турцию
Армия Оружие
00:52
Звезду «Глухаря» задержала полиция
Шоу-бизнес
04:51
«Здравствуйте»: Как Путин начал разговор с Зеленским
Политика Украина
04:28
«Не надо ничего там бередить»
Наука и техника Наука
00:41
Играющих в «лопатобол» рабочих сняли на видео
Общество
03:01
Ведущая «Рустави 2» устроила перепалку с депутатом РФ
Политика В мире
03:30
Дело Орланди: вскрытые могилы оказались пусты
В мире
04:42
Россия попробует договориться с Грузией о мире
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение