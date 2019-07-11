Зеленский назначит мэром Киева гендиректора телеканала Коломойского

Как отмечается, к такому решению вскоре может прийти украинский президент Владимир Зеленский

По данным украинских СМИ, Зеленский в пятницу, 12 июля, назначит Ткаченко главой КГГА. Кроме того, он планирует там заменить всех заместителей.

Ранее сообщалось, что Зеленский залез на купол Рады.

Также стало известно, что Зеленский за день снял свыше 70 глав районных администраций.