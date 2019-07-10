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Зеленский отреагировал на обстрел колонны в Донбассе 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел колонны Вооруженных сил в Донецкой области, в результате которой погиб украинский военнослужащий, попыткой сорвать минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Зеленский поручил начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений украинской армии по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп, а также мгновенно и жестко реагировать на любые попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Ранее 10 июля сообщалось, что автомобиль из колонны, в которой передвигался губернатор Донецкой области Павел Кириленко, попал под обстрел в зоне боевых действий в Донбассе. В результате попадания противотанковой управляемой ракеты в кузов грузового автомобиля погиб один военнослужащий.
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Украина , В мире , Павел Кириленко , Владимир Зеленский , Генштаб
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