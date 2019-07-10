Зеленский пригрозил расправой за телемост с Россией 

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не допустить монополизации украинского телевидения людьми с пророссийскими взглядами.
«Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться», — приводит ТАСС слова Зеленского.
Президент пообещал, в частности, не дать монополизировать украинское телевидение главе политического совета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку, который собирался организовать телемост с Россией на украинском канале NewsOne.
Президент пообещал разобраться в ситуации и урегулировать вопрос на законодательном уровне после переизбрания Верховной рады.