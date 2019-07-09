Саакашвили сломал руку пожилой одесситке

Саакашвили сломал руку пожилой женщине

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили сломал руку пожилой женщине во время пикета возле здания одесского суда, сообщает «Украина.ру».

Саакашвили и его сторонники устроили пикет возле здания суда, где зачитывался приговор бывшему мэру города Геннадию Труханову по делу о незаконной покупке завода «Краян».

Саакашвили вступил в потасовку с охранниками здания и сторонниками Труханова. В ходе столкновений бывший президент Грузии ударил пожилую женщину, она упала и сломала руку.

Пострадавшую госпитализировали в 1-ю городскую больницу.

Суд полностью оправдал бывшего одесского градоначальника и других участников процесса.

Сообщается, что Саакашвили является давним оппонентом Труханова и неоднократно обвинял его в коррупции.