Саакашвили сломал руку пожилой одесситке

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Саакашвили сломал руку пожилой женщине 

Рамблер + ещё 5 13 минут назад
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили сломал руку пожилой женщине во время пикета возле здания одесского суда, сообщает «Украина.ру».
Саакашвили и его сторонники устроили пикет возле здания суда, где зачитывался приговор бывшему мэру города Геннадию Труханову по делу о незаконной покупке завода «Краян».
Саакашвили вступил в потасовку с охранниками здания и сторонниками Труханова. В ходе столкновений бывший президент Грузии ударил пожилую женщину, она упала и сломала руку.
Пострадавшую госпитализировали в 1-ю городскую больницу.
Суд полностью оправдал бывшего одесского градоначальника и других участников процесса.
Сообщается, что Саакашвили является давним оппонентом Труханова и неоднократно обвинял его в коррупции.
Украина , Видео , В мире , Геннадий Труханов , Михаил Саакашвили , Грузия
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