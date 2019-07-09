Саакашвили сломал руку пожилой одесситке

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Саакашвили серьезно травмировал пожилую жительницу Одессы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
В Одессе после суда по «делу Краяна» экс-губернатор региона Михаил Саакашвили ударил пожилую одесситку, ее госпитализировали с переломом руки, сообщает СМИ.
Саакашвили со своими сторонниками приехал пикетировать суд во время рассмотрения дела против мэра города Геннадия Труханова. С последнего сняли все обвинения по делу о незаконной покупке здания бывшего завода «Краян». Также был снят арест с имущества всех участников процесса, сообщает Оdessitua.
Саакашвили со сторонниками пытались устроить беспорядки, и во время столкновений бывший грузинский президент ударил пожилую одесситку, которая упала и сломала руку.
Женщина госпитализирована в Еврейскую больницу.
Ранее сообщалось, что во время суда появился Саакашвили, его появление вызвало суматоху и крики. Чуть позже его выгнали из здания суда и закрыли двери изнутри.
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Украина , Видео , В мире , Геннадий Труханов , Михаил Саакашвили
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