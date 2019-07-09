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Савченко предлагают лишить звания Героя Украины 

RT на русском 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Народного депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко предлагают лишить звания Героя Украины.
Соответствующая петиция на сайте украинского президента набрала более более 11700 голосов.
В описании к петиции ее автор Александр Коваленко предложил лишить высокого звания Савченко «за систематическую и неприкрытую антиукраинскую деятельность на пользу страны-агрессора».
Для рассмотрения петиции необходимо 25000 голосов.
Ранее Савченко заявила, что в рамках своей предвыборной кампании планирует посетить Донецкую область, включая территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики.
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Украина , В мире , Александр Коваленко , Надежда Савченко , Верховная Рада
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