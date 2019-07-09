Савченко предлагают лишить звания Героя Украины

Соответствующая петиция на сайте украинского президента набрала более более 11700 голосов.

В описании к петиции ее автор Александр Коваленко предложил лишить высокого звания Савченко «за систематическую и неприкрытую антиукраинскую деятельность на пользу страны-агрессора».

Для рассмотрения петиции необходимо 25000 голосов.

Ранее Савченко заявила, что в рамках своей предвыборной кампании планирует посетить Донецкую область, включая территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики.