Прикрыть от радиации. Зачем Чернобыльской АЭС второй саркофаг

Новый саркофаг над Чернобыльской АЭС запустят в эксплуатацию в среду, 10 июля. Он представляет собой огромную арку, которая полностью скроет под собой старый бетонный саркофаг «Укрытие», построенный над четвертым энергоблоком сразу после взрыва в 1986 году. Арку, или «Новый безопасный конфайнмент», достроили в 2016 году, но в эксплуатацию ее вводят только сейчас. Ожидается, что она проработает 100 лет. «360» рассказывает, что известно об этом строении.

«Укрытие» не справляется

После взрыва на Чернобыльской АЭС все усилия бросили на то, чтобы снизить радиоактивные выбросы из разрушенного реактора. На момент аварии внутри находилось почти 200 тонн ядерного топлива. Взрыв привел к тому, что все сырье превратилось в лавообразный материал. Он разрушается и превращается в радиоактивные частицы, которые сбиваются в облака. Если частицы вырвутся наружу, то ветер может унести их в любом направлении.

Чтобы предотвратить эту ситуацию, за 206 дней над разрушенным реактором возвели бетонный саркофаг «Укрытие». Считалось, что он прослужит до 2006 года. Но еще в начале 90-х годов возникли вопросы к герметичности конструкции.

К обсуждению ситуации подключились почти все страны мира. В итоге на саммите Большой семерки приняли план обеспечения экологической безопасности на объекте «Укрытие». Тогда же все решили, что требуется еще одно защитное укрытие в виде арки, которая накроет старый саркофаг. Объект назвали «Новый безопасный конфайнмент».

Деньги на его строительство выделили 44 страны и Европейский союз . В общей сложности на эти цели направили более 1,5 миллиарда евро. Россия также вошла в число стран, которые финансировали строительство. С 2011 по 2017 год наша страна направила для арки более 55 миллионов евро. После введения арки в эксплуатацию финансирование возьмет на себя Украина

«Новый безопасный конфайнмент» должен ограничить радиационное излучение, которое идет от «Укрытия» на персонал, который находится на АЭС, а также на окружающую среду. Кроме того, в случае обрушения старого саркофага арка не даст разлететься радиоактивным частицам.

Сама арка состоит из двух стенок. Между ними будет нагнетаться теплый и сухой воздух, который предотвратит появление конденсата на металлических частицах и, как следствие, не позволит им ржаветь. А образовавшийся от нагнетания вакуум не позволит радиоактивным частицам вырваться наружу.

Еще одним важным элементом внутри арки станет внутренняя система кранов, которая позволит разобрать крышу «Укрытия», закрепить рушащиеся конструкции первого саркофага, а также выяснить, что происходит в тех частях разрушенного реактора, куда очень долго не было доступа.

Кроме того, оставшийся лавообразный материал будут безопасно извлекать и переводить в безопасное состояние. Ожидается, что окончательно очистка территории станции от радиации закончится не раньше 2065 года.

Долгое возведение

Строительство «Нового безопасного конфайнмента» началось в 2012 году. Из-за огромного размера арки ее построили из двух частей, которые соединили через три года после начала строительства. Строили ее не над самим разрушенным энергоблоком, а рядом.

При помощи специальной системы из 224 гидравлических домкратов арку начали надвигать над саркофагом реактора. За одну смену гигантскую конструкцию продвигали только на 60 сантиметров. Окончательно эти работы завершились 29 ноября 2016 года.

Построенная арка стала крупнейшей в мире подвижной наземной конструкцией. Высота «Нового безопасного конфайнмента» достигает 110 метров, а длина 165 метров.

Как сообщили на официальном сайте Чернобыльской АЭС, после надвижки арки уровень радиации снизился в 10 раз. Кроме того, новая защита позволила защитить «Укрытие» от дождей. Вода скапливалась внутри объекта и наполнялась радиоактивными частицами. Кроме того, ветер постоянно выносил за пределы конструкции радиоактивные частицы.

Но одного наведения арки оказалось недостаточно, хоть это и был ключевой момент в этом проекте. Как рассказала в беседе с изданием Deutsche Welle начальник управления безопасности обращения с радиоактивными отходами Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Наталия Рыбалка, после надвижки с аркой необходимо провести еще огромный объем работ. В частности, она пояснила, что нужно внутри возвести систему вентиляции воздуха, установить краны для разборки старого саркофага.

«Нужны автоматизированные системы контроля радиационного фона, температуры. Нужно проложить кабели для электропитания техники, водоотводы, установить защиту от ударов молний, систему пожарной безопасности, некоторые другие системы», — пояснила специалист.

Ее коллега Татьяна Сушко пояснила, что все упирается в высокое излучение. Рабочим приходится проводить все операции внутри арки рядом с саркофагом, который сильно фонит. При этом уровень излучения меняется прямо в процессе работы.

«Снимают слой грунта или бетона, а под ним оказывается слой с повышенным радиационным фоном», — пояснила она. В итоге людей выводят и дают им дополнительные меры защиты, разрабатывают маршруты обхода опасных участков. Специалисты объяснили, что на опасных участках «Укрытия» разрешенное время работы составляет от 10 до 30 минут, на некоторых можно работать до часа. В итоге весь процесс занимает достаточно больше количество времени. Из-за таких задержек сдачу нового саркофага постоянно переносили, хотя первоначально ее планировали запустить еще в 2017 году.

В апреле этого года премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время посещения Чернобыльской АЭС заявил, что работа над «Новым безопасным конфайнментом» практически завершена. Арка прошла первые испытания, которые заняли 72 часа.

Наконец в среду, 10 июля новое укрытие над Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию. Об этом на своей странице в Facebook написал старший советник по внешним связям Европейского банка реконструкции и развития Антон Усов . Эта финансовая организация принимала участие в финансировании проекта.

«"Новый безопасный конфайнмент" пущен в эксплуатацию и передается Украине», — написал он.