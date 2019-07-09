Власти Украины лишат лицензии NewsOne, если будут выявлены нарушения

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском о лишении лицензии канала NewsOne в случае выявления нарушений в ходе внеплановой проверки. Это заявил во вторник член регулятора Сергей Костинский в ходе заседания нацсовета, передает РИА Новости.

Ранее Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку телеканалу NewsОne из-за инициативы о проведении телемоста с РФ

«Сегодня на внеочередном заседании мы инициируем такую проверку…. Мы инициируем проверку по статьям закона, по которым мы уже назначали штраф этой компании. Это означает, что, если мы докажем факт разжигания вражды в украинском обществе…это будет вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд относительно аннулирования лицензии», — заявил Костинский.

Кроме того, регулятор решил обратится к Верховной раде Украины с просьбой внести изменения в закон «О телевидении и радиовещании», в котором предусмотреть полномочия для Нацсовета по приостановке действия лицензий вещателей в случае выявленных нарушений, передает ТАСС. Как пояснил Костинский, в настоящее время регулятор может выносить предупреждения и штрафовать СМИ, а вопрос прекращения действия лицензий может рассматриваться только в суде, что требует значительного времени.

Ранее в понедельник, 8 июля, спикер Рады Андрей Парубий призвал Нацсовет немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала NewsOne. Во вторник во время заседания Нацсовета возле его здания собралось около 200 радикалов, которые требовали лишить телеканал лицензии.

Телеканал «Россия 1» анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов. Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье «покушение на совершение государственной измены» в связи с планами провести телемост. В понедельник телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.