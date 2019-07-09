Телеканал NewsOne внепланово проверят из-за телемоста с Россией

В заявлении представителя Нацсовета Сергея Костинского , которое цитируют украинские СМИ, обращает на себя внимание следующий пассаж: «Если мы докажем факты разжигания вражды — это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд насчет аннулирования лицензии». Из этих слов выходит, что попытка выйти на прямой контакт с российскими коллегами, уже при очередном «президенте мира» Владимире Зеленском , рассматривается на Украине как попытка разжигания розни (ст. 161 УК Украины, лишение свободы вплоть до 5 лет. — Прим. «РГ»). Необходимо пояснить, что Нацсовет в современной Украине — это специальный идеологический карательный орган исполнительной власти, формируемый на паях Верховной радой и президентом, в него входят восемь человек со сроком полномочий пять лет. Иными словами, сегодня там работают ставленники Петра Порошенко и партии «Народный фронт» — плоды многолетней селекционной работы над национальной творческой и научной интеллигенцией, отборные русофобы, которых президент Зеленский не может по закону сменить при всем желании. Естественно в этой связи, что члены Нацсовета оставили за скобками попытки вандализировать офис опального телеканала националистами, нападение на журналиста издания «Страна.ru» и прочие проявления «украинского духа», по определению неподсудные с точки зрения членов Нацсовета.

Телеканал NewsOne в осадном положении. И ни одна из международных правозащитных организаций, в иное время столь озабоченных свободой слова в России в целом и в Крыму в частности, не высказалась по поводу того, как в отдельно взятой восточноевропейской условно «демократической» стране призывы к миру воспринимаются властями как преступление против национальной безопасности. Впрочем, исходя из отчетов о деятельности президента Украины на его официальном сайте и в социальных сетях, эта ситуация со свободой слова на Украине и конкретно конфликт между националистической элитой и независимым телеканалом NewsOne Зеленского не слишком беспокоит. Куда как важнее вопросы беспроводного интернета в отдаленных селах, указ об обязательном и непременном улучшении которого он вчера подписал в конце рабочего дня.

Конфликт между националистической элитой и телеканалом NewsOne Зеленского не слишком беспокоит