Омелян назвал жителей России «голью»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в комментариях на Facebook вступил в спор с российским журналистом Александром Коцем и назвал жителей России «голью».

В комментариях под картинкой, которую Омелян ранее выложил в своем Facebook , где к Кремлю движется танк с флагом Украины, Коц спросил, почему украинцы едут не на «Гиперлупе». Ранее Омелян обещал построить эту скоростную линию от Киева до Одессы.

«Если на Украине цель — Гиперлуп, то в вашей Раше — уличные нужники на домашние туалеты поменять и 50% великорусских вторую пару обуви купить. Голь», — написал Омелян в ответ.

Коц в ответ предложил Омеляну как министру инфраструктуры отремонтировать дороги до российской границ «перед дальним походом».

«Да нужников уличных вдоль нее понаставили. На обратном пути пригодятся», — написал Коц.

Другие пользователи нашли статистику, согласно которой процент жилья, оборудованного канализацией на Украине, составляет всего 58,8%.