Сразу две социологические службы, «Социальный мониторинг» и Центр им. Разумкова, опубликовали 8 июля данные исследований. Темы у них были разные — рейтинги и урегулирование на Донбассе, но в контексте нынешнего кризиса из-за несостоявшегося телемоста очень сочетаемые. Но вот выводы безрадостные
Следует отметить, что обе службы относятся к числу старых и уважаемых в социологическом сообществе.
Партийные рейтинги
Исследование «Социального мониторинга» проводилось с 28 июня по 4 июля. Опрошено 2000 избирателей.
Получены следующие данные:
— за «Слугу народа» по этим данным собираются голосовать 42% активных избирателей;
— за «Оппозиционную платформу» — 14%;
— за «Европейскую солидарность» — 8,5%;
— за «Батькивщину» — 8%;
— за «Голос