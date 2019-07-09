Украинцы хотят не мира, а победы, «Слуга народа» катится вниз

Сразу две социологические службы, «Социальный мониторинг» и Центр им. Разумкова, опубликовали 8 июля данные исследований. Темы у них были разные — рейтинги и урегулирование на Донбассе, но в контексте нынешнего кризиса из-за несостоявшегося телемоста очень сочетаемые. Но вот выводы безрадостные

Следует отметить, что обе службы относятся к числу старых и уважаемых в социологическом сообществе.

Партийные рейтинги

Исследование «Социального мониторинга» проводилось с 28 июня по 4 июля. Опрошено 2000 избирателей.

Получены следующие данные:

— за «Слугу народа» по этим данным собираются голосовать 42% активных избирателей;

— за «Оппозиционную платформу» — 14%;

— за «Европейскую солидарность» — 8,5%;

— за «Батькивщину» — 8%;

— за «Голос