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Киев обвинили в покупке угля США вместо своего 

Газета.Ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Евгений Мураев в фейсбуке заявил, что правительство Украины покупает импортный уголь вместо того, чтобы вкладывать средства в украинские предприятия.
По его словам, украинские власти готовы "делать приятно" американским шахтерам и "плевать" на своих.
Он также добавил, что Украина закупает 10 млн тонн товарного угля за границей.
Мураев подчеркнул, что Киев не хочет вкладывать средства в украинские угольные предприятия.
Ранее в России вступил в силу запрет на поставки российского угля и нефтепродуктов на Украину.
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Украина , В мире , Евгений Мураев , Правительство Украины , Верховная Рада , Киев , США
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