Киев обвинили в покупке угля США вместо своего

По его словам, украинские власти готовы "делать приятно" американским шахтерам и "плевать" на своих.

Он также добавил, что Украина закупает 10 млн тонн товарного угля за границей.

Мураев подчеркнул, что Киев не хочет вкладывать средства в украинские угольные предприятия.

Ранее в России вступил в силу запрет на поставки российского угля и нефтепродуктов на Украину.