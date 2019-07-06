Мнение жителей о декоммунизации хотят учесть на Украине

Глава украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков предложил отдать вопросы переименования улиц на откуп гражданам.

Разумков считает, что жители территорий, улицам и населённым пунктам которых планируется дать другие названия в рамках закона о декоммунизации, могут сами решать, как их назвать. Он отметил, что население неоднозначно относится, например, к переименованию Кировограда в Кропивницкий, сообщает ТАСС.

Как писал News.ru ранее, Киевский городской совет решил переименовать ряд улиц столицы. Среди них есть и улицы Панельная и Российская. Их назовут в честь погибших в Донбассе военных Андрея Аболмасова и Юрия Литвинского. Также планируется переименование ул. Димитрова в ул. Никифора Дровняка (украинский художник), ул. Выборгской — в ул. Олексы Тихого (правозащитник, диссидент), ул. Подвойского — в ул. Юрия Глушко (общественный и политический деятель).