Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине призвали немедленно освободить Вышинского 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский находится в СИЗО незаконно, он не совершал противоправных действий и должен быть немедленно освобожден, заявил в пятницу экс-заместитель главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
"Я убежден, что господин Вышинский находится в следственном изоляторе абсолютно незаконно. Это противоречит духу и букве закона… Его обвиняют в том, что он работал в интересах другого государства. Я абсолютно уверенно могу сказать, я в коммуникации уже несколько дней с его адвокатом, он не совершал противоправных действий, он должен быть немедленно освобожден", — заявил Портнов в эфире телеканала Newsone.
По его словам, также должны быть закрыты все уголовные дела против главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария, телеканалов Newsоne и "112 Украина".
"Я считаю, что новые власти должны дать четкий сигнал. Конечно, они не могут звонить в суды, но они должны дать публичный сигнал, состоящий их двух-трех позиций. Все политические заключенные, начиная от Ефремова (экс-глава фракции Партии регионов, который уже три года находится в СИЗО, Александр Ефремов — ред.) и заканчивая журналистами, должны быть немедленно освобождены. Этот сигнал распознают правоохранительная и судебная системы. Второй сигнал — все незаконные бандформирования (радикальные националистические организации — ред.) должны трудоустроиться. И третий сигнал — любое препятствование журналистской деятельности будет наказываться государством", — добавил он.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Последние новости
Европа под атакой: "украинцев выгнали по просьбе россиян и поляков" Второго Каддафи не будет: почему мятежный генерал проиграл в Ливии Александр Петров: когда я приехал в Голливуд, то обалдел
Комментарии1
Украина , В мире , Виктор Янукович , Андрей Портнов , Кирилл Вышинский , Анатолий Шарий , Александр Ефремов , Томас Гремингер , Владимир Путин , ОБСЕ , ФСИН , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия вернет долг Совету Европы
Дружба с таксистом стоила россиянину квартиры
Из перевернувшегося в Черном море катера пропали люди
Племянница Скрипаля: дядю держат в секретной лаборатории6
Отца Собянина экстренно госпитализировали13
Видео
00:30
Украинских депутатов «купили» на аукционе
Украина В мире
02:52
Зеленский придумал, как вернуть Донбасс
В мире Украина
01:06
Взрыв у ТЦ в Москве. Есть пострадавшие
Происшествия
01:02
Брат ополченца: Зеленский сменил главу Донецкой области
В мире Украина
01:02
Празднует: зачем Зеленский поехал в Донбасс
В мире Статьи
00:22
В Москве задержаны шесть сотрудников ФСБ
Происшествия Криминал
00:16
Перехват Су-27 разведчика США попал на видео
Оружие Армия
00:20
«Жаль, что ее нашли!»: задержана кассирша-миллионерша
Происшествия
00:25
Пока вы не уснули: пенсии получат не все
В мире
06:05
Угроза заражения: Участник встречи Путина и Абэ заболел краснухой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть