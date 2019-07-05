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Депутат Рады избил главу сельского совета в Черниговской области 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Рады избил главу сельского совета в Черниговской области Украины, Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по статье "хулиганство", сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"По предварительной информации, народный избранник ворвался в помещение сельского совета в селе Любеч во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство", проводятся первоочередные следственные действия.
По данным региональной редакции национальной общественной телерадиокомпании Украины "UA: Чернигов", нападение на главу сельсовета совершил депутат от группы "Воля народа" Максим Микитась.
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