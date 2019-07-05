Брат против брата: родню главы Донецка нашли в ДНР

Зеленский отметил, что для Павла Кириленко «это больной вопрос».

«Я видел огромное количество информации по поводу того, что брат Паши работает в ДНР, служит и так далее. Для Паши это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость сказать», — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, Кириленко не разговаривает с братом «по политическим разногласиям». Он также сообщил, что новый губернатор Донецкой области предлагал брату с семьей переехать из ДНР, но тот отказался.