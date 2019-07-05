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Брат против брата: родню главы Донецка нашли в ДНР 

Рамблер + ещё 1 25 минут назад
Семья нового председателя Донецкой областной администрации Павла Кириленко живет в самопровозглашенной ДНР. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Краматорск, пишет "Газета.ру".
Зеленский отметил, что для Павла Кириленко «это больной вопрос».
«Я видел огромное количество информации по поводу того, что брат Паши работает в ДНР, служит и так далее. Для Паши это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость сказать», — заявил Зеленский.
По словам украинского лидера, Кириленко не разговаривает с братом «по политическим разногласиям». Он также сообщил, что новый губернатор Донецкой области предлагал брату с семьей переехать из ДНР, но тот отказался.
Украина , В мире , Павел Кириленко , Владимир Зеленский , Газета.Ru , Донецк , Краматорск
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